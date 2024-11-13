Austria Innovativ – Das Kommunikationsmedium der Forschung Austria, Plattform für Forschung und Wirtschaft

UNIDO und Circular Economy Forum kooperieren
Das Circular Economy Forum Austria und die UNIDO starten eine Partnerschaft für internationale Industriekooperationen und Investitionen in Kreislaufwirtschaft.
Elvio Robotics automatisiert Klinikabläufe
Elvio Robotics erreicht Platz zwei beim Startup Slam in München. Das Unternehmen vernetzt autonome Roboter für Logistik und Reinigung in Kliniken.
17 Millionen Euro für neue Krebsmedikamente
Seibersdorf Laboratories investiert 17 Millionen Euro in ein neues Radiopharmaka-Labor. Die Produktion für innovative Krebstherapien soll 2028 starten.
Wissenschaft
VISTA erhält Staatspreis für Erwachsenenbildung
Das VISTA Science Experience Center am ISTA wurde mit dem Staatspreis für Erwachsenenbildung 2026 ausgezeichnet. Über 30.000 Menschen besuchten es bereits.
Elvio Robotics automatisiert Klinikabläufe
Elvio Robotics erreicht Platz zwei beim Startup Slam in München. Das Unternehmen vernetzt autonome Roboter für Logistik und Reinigung in Kliniken.
17 Millionen Euro für neue Krebsmedikamente
Seibersdorf Laboratories investiert 17 Millionen Euro in ein neues Radiopharmaka-Labor. Die Produktion für innovative Krebstherapien soll 2028 starten.
Wirtschaft
UNIDO und Circular Economy Forum kooperieren
Das Circular Economy Forum Austria und die UNIDO starten eine Partnerschaft für internationale Industriekooperationen und Investitionen in Kreislaufwirtschaft.
Weiterbildung nach Maß
Die Lernwege sind so unterschiedlich wie die Menschen in einem Unternehmen. Trotzdem gibt es oft Gleichbehandlung, wenn es um Weiterbildung geht. Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie, Österreichs größtem privaten Bildungsinstitut, zeigt die Tücken auf.
CyberMe soll mehr Frauen für IT-Sicherheit gewinnen
Das EU-Projekt CyberMe will mehr junge Frauen für Cybersecurity gewinnen. Die OCG setzt dabei auf Weiterbildung, Mentoring und neue Partnerschaften.
Nachhaltigkeit
18 Klimaschutzprojekte im Gesundheitswesen prämiert
Österreich zeichnet 18 Klimaschutzprojekte im Gesundheitswesen aus. Im Fokus stehen Energieeffizienz, Hitzeschutz, Mobilität und Ressourcenschonung.
Wasserknappheit fordert Österreich heraus
Steigende Verdunstung, drohende Ernteverluste und Nutzungskonflikte: Fachleute fordern eine vorausschauende Wasserwirtschaft in Österreich.
E-Busse: Lademanagement senkt Lastspitzen um 75 Prozent
Ein Forschungsprojekt in Salzburg zeigt, wie intelligentes Lademanagement Lastspitzen bei E-Bussen um bis zu 75 Prozent reduzieren kann.
Künstliche Intelligenz
AIT entwickelt KI-Plattform für die Industrie
Das AIT entwickelt mit AIPCell eine KI-Plattform für die industrielle Produktion. KMU sollen Qualitätskontrolle und Prozesse effizienter steuern können.
Roschiwal bringt Wiener KI-Lösung in den Regelbetrieb
Roschiwal setzt die KI-Plattform KoAssist nach sechs Monaten Pilotphase regulär ein. Sie erschließt Wissen aus früheren Konstruktionsprojekten.
Know Center stellt Gütesiegel für KI vor
Das Know Center hat ein Gütesiegel für vertrauenswürdige KI vorgestellt. Als erste Anwendung wurde ein KI-Assistent für Städte qualifiziert.