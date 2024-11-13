Austria Innovativ – Das Kommunikationsmedium der Forschung Austria, Plattform für Forschung und Wirtschaft

VISTA erhält Staatspreis für Erwachsenenbildung

Das VISTA Science Experience Center am ISTA wurde mit dem Staatspreis für Erwachsenenbildung 2026 ausgezeichnet. Über 30.000 Menschen besuchten es bereits.

Forschung zwischen ziviler Innovation und strategischer Sicherheit

Europa muss punkto Sicherheit und Verteidigung von den USA unabhängiger werden. Die stärkere Einbindung von Technologien mit zivilem und militärischem Potenzial in die Forschungs- und Innovationsförderung soll dazu beitragen.

Vienna Open Lab erreicht 14.000 Menschen jährlich

Open Science feiert 25 Jahre Wissenschaftskommunikation, das Vienna Open Lab sein 20-jähriges Bestehen. Jährlich experimentieren dort 14.000 Menschen.

Wasserstoff-Südkorridor: Ministertreffen in Wien

Wien wird Gastgeber des nächsten Ministertreffens zum Wasserstoff-Südkorridor. Österreich plant weitere Förderungen für Produktion und Infrastruktur.

Rheuma: Innsbrucker Forschung zeigt neue Therapieansätze

Forschende der Med Uni Innsbruck identifizieren neue Ansätze zur Entzündungshemmung und mögliche Biomarker für rheumatische Erkrankungen.

Wasserstoffförderung: WU-Studie sieht Sparpotenzial

Eine WU-Studie zeigt, wie die EU ihre Wasserstoffförderung um 13 bis 15 Prozent effizienter gestalten könnte. Entscheidend ist die regionale Nachfrage.

Roschiwal bringt Wiener KI-Lösung in den Regelbetrieb

Roschiwal setzt die KI-Plattform KoAssist nach sechs Monaten Pilotphase regulär ein. Sie erschließt Wissen aus früheren Konstruktionsprojekten.

Wels baut Wasserstoffforschung für die Industrie aus

Das Wasserstoffforschungszentrum der FH Oberösterreich in Wels soll Unternehmen beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsverfahren unterstützen.

MedUni Wien eröffnet zwei neue Forschungszentren

Zwei neue Forschungszentren der MedUni Wien sollen Grundlagenforschung, klinische Studien und Präzisionsmedizin enger miteinander verbinden.

Wasserknappheit fordert Landwirtschaft und Ernährungssystem

Hitze und Trockenheit erhöhen den Druck auf Österreichs Wasserressourcen. Ein Symposium beleuchtet Folgen für Landwirtschaft und Ernährung.

Wissenschaft

Wirtschaft

Weiterbildung nach Maß

Weiterbildung nach Maß

02.11.2026

Die Lernwege sind so unterschiedlich wie die Menschen in einem Unternehmen. Trotzdem gibt es oft Gleichbehandlung, wenn es um Weiterbildung geht. Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie, Österreichs größtem privaten Bildungsinstitut, zeigt die Tücken auf.

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Nachhaltigkeit

Künstliche Intelligenz

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